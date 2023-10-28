شكرا لقرائتكم خبر عن أمين تنظيم "حماة الوطن": الرئيس السيسي قائد من طراز فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، جاءت محملة برسائل واضحة بأن جيش مصر لن يتوان عن حماية حدود الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن ما عاهدناه من القيادة السياسية يؤكد أن الرئيس السيسي قائد من طراز فريد.

وأوضح أن تشديدات القيادة السياسية الدائمة على حماية الأمن القومي للبلاد، هي رسائل يجب أن يعيها دول المنطقة جيدًا وعلى رأسها من يسعى لجر المنطقة للصراع المسلح.

وانتقد العطيفي استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الإسرائيلية بحق المواطنين بفلسطين، والذي وصل لاجتياح بري وقصف جوي، في ظل انقطاع وسائل الاتصال، ليتمكن جيش الاحتلال من ارتكاب جرائمه مع غياب التوثيق لهذه الجرائم.

وأكد العطيفي أن ما تفعله إسرائيل برعاية أمريكية يزيد المنطقة اشتعالًا ويزيد من تعقيد الأمور، ومن إمكانية حلحلة القضية، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى حريصة كل الحرص على أن تلعب دورًا إيجابيًا في الأزمة الحالية والصراع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية حيث تبذل جهودا حثيثة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل، والذي أثمر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة وقف العنف والالتزام بهدنة.

وأكد أمين تنظيم حزب حماة الوطن أن مصر مازالت حريصة على إدخال المساعدات للأشقاء في فلسطين، وهو ما أكد عليه الرئيس اليوم، داعيًا لضرورة الالتزام بقرار الهدنة الأممي، وإنقاذ الفلسطينين من عملية الاجتياح العسكري المستمرة منذ مساء أمس.