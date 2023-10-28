إيلون ماسك: "ستارلينك" ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في قطاع غزّة

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أنّ شبكة "ستارلينك" ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في قطاع غزّة، وذلك في تصريح عبر منصة "إكس" التي يملكها.
ويأتي ذلك بعد مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير خدمات "ستارلينك" التابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها ماسك، لقطع غزّة الذي انقطعت فيه خدمات الاتصالات والانترنت جرّاء القصف الإسرائيلي العنيف أمس الجمعة.
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