أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 بينهم 3195 طفلًا"، وفق بيان لها.
ولفتت إلى أنّ "الاحتلال ارتكب 825 مجزرة بحق عائلات في غزة منذ بدء الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 7703 أشخاص بينهم 3195 طفلًا إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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