سقوط 7703 أشخاص بينهم 3195 طفلًا إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزّة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 بينهم 3195 طفلًا"، وفق بيان لها.

ولفتت إلى أنّ "الاحتلال ارتكب 825 مجزرة بحق عائلات في غزة منذ بدء الحرب".