الخارجية الروسية: إسرائيل أطلقت عملية عسكرية برية في غزة ووصلت المواجهة إلى مرحلة جديدة من التصعيد

اشارت وزارة الخارجية الروسية، الى ان "إسرائيل أطلقت عملية عسكرية برية في غزة ووصلت المواجهة إلى مرحلة جديدة من التصعيد".

وأمس الجمعة، شنّ الجيش الإسرائيلي قصفًا عنيفًا طال أنحاء قطاع غزّة وسط انقطاع كامل للاتصالات والانترنت عن القطاع، فيما تصدت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" لمحاولات إسرائيلية لتوغّل برّي نحو القطاع