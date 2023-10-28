سرايا القدس: قصفنا بئر السبع المحتلة برشقة كثيفة من الصواريخ

اعلن سرايا القدس، اننا "قصفنا بئر السبع المحتلة برشقة كثيفة من الصواريخ". كما اشار الإسعاف الإسرائيلي الى "إصابة مباشرة لمبنى في بئر السبع بصاروخ من قطاع غزة". وأمس الجمعة، شنّ الجيش الإسرائيلي قصفًا عنيفًا طال أنحاء قطاع غزّة وسط انقطاع كامل للاتصالات والانترنت عن القطاع، فيما تصدت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" لمحاولات إسرائيلية لتوغّل برّي نحو القطاع

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