الحرس الثوري الإيراني: استمرار عمليات قصف القوات الإسرائيلية لغزة يعني اننا اقتربنا من انفجار المنطقة

أكد المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أن "على كل داعمي ‏إسرائيل وخاصة أميركا، إدراك أن استمرار قتل الفلسطينيين سيتسبب في نفاد صبر المسلمين في لحظة ‏ما"، محذرا من أنه في "حال استمرار عمليات قصف القوات الإسرائيلية لقطاع غزة، ومواصلة واسنطن دعمها لإسرائيل، وقتل الشعب الفلسطيني، فسنكون قد اقتربنا من انفجار المنطقة".

وأشار في حديث لقناة "الميادين"، الى أن "كل القواعد الأميركية ورحلاتهم الجوية تحت الرصد والمراقبة"، لافتا إلى أن "واشنطن هي الداعمة الأولى لإسرائيل، وأعدّت جسرا جويا لتزويده بالمعدات العسكرية والقنابل المروعة، ويتم رصد ومتابعة عمليات تزويد أميركا للإسرائيليين بالقنابل".

وشدد على أن "داعمي إسرائيل عليهم التأكد أن بعض الأيادي التي لا تطال إسرئيل قد تطال القوات الأمريكية التي تُدير هذه الحرب".

ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله. وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.