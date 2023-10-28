ذكر وزير الأمن الإسرائيلي يوا غالانت، "أننا تجاوزنا مرحلة في الحرب والليلة الماضية اهتزت الأرض في غزة وهاجمنا فوق الأرض وتحتها". ولفت إلى أنّ "العملية في غزة ستستمر حتى صدور أوامر جديدة".

كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: تجاوزنا مرحلة في الحرب والعملية في غزة ستستمر حتى صدور أوامر جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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