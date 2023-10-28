أبي رميا نوه بتعاون فاعليات جبيل لإقرار خطة مكافحة النزوح: سنكون إلى جانب السلطات المحلية

أعرب عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​سيمون أبي رميا​، عن امتنانه "لمجلس قضاء ​جبيل​ في "​التيار الوطني الحر​"، لتنظيمه مع اتحاد بلديات جبيل ورابطة المخاتير، مؤتمرًا لإقرار خطة لمكافحة ​النزوح السوري​"، مشيرًا إلى "أنّني شاركت في هذا المؤتمر المميّز تنظيمًا وإدارةً، والمنتج على مستوى القرارات من خلال النّقاش الجدّي والعملي".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "أنّنا كنوّاب سنكون إلى جانب السّلطات المحليّة، وسنواكب لجنة المتابعة الّتي انبثقت من المؤتمر، ونضع أنفسنا بتصرّفها لكلّ الاقتراحات، وطرح التّشريعات المطلوبة في ​المجلس النيابي​ إذا اقتضى الأمر".

وشدّد أبي رميا على "أنّني فخور بحيويّة السّلطات المنتخَبة في جبيل (بلديّات ومخاتير) الّتي شاركت"، موجّهًا ألف تحيّة وتقدير إلى "التيار الوطني الحر، لتبقى جبيل نموذجًا يُحتذى به على المستوى الوطني. نختلف في التّفاصيل السّياسيّة، ونتضامن ونتعاون عندما يكون الخطر وجوديًّا".