خريس: المقاومة الفلسطينية ستكون بالمرصاد للعدو وستنتصر

أكّد عضو كتلة "التنمية التحرير" النائب علي خريس، ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال احياء ثالث النائب السابق الحاج عجمي في العباسية، أننا "على يقين من أن هناك غزة تحت الارض مختلفة عن غزة فوق الأرض التي يتم تدميرها، وأن العدو الاسرائيلي لن يتجرأ على دخول غزة وسيجد مقاومة ستقوم بدورها وتضرب بيد من حديد وتلقن العدو درساً لن ينساه".

ولفت خريس، الى أننا "عندما نتحدث عن البطولات والمقاومة، نستذكر قبضاتنا الحسينية التي هزمت العدو، وبتنا ننعم بالأمان والأمان بفضل هذه التضحيات التي طردت العدو دون قيد أو شرط، دون الاعتماد على أحد سواء الجامعة العربية التي ليست بالعربية حقيقة ولا بالاعتماد على غيرها".

وأشار الى أن "ما نشهده اليوم في غزة لا يمكن أن يُنسى أبداً، فهذه حرب إبادة ومن يتحدثون بحقوق الانسان شاهدنا كيف تحدثوا ووقفوا الى جانب المجرم ضد الضحية، مضيفاً "كما حررنا أرضنا دون مساعد الدول الكبرى كذلك المقاومة الفلسطينية ستكون بالمرصاد للعدو وستنتصر".