الجيش الإسرائيلي: نهاجم مصادر إطلاق نار باتجاه مواقعنا من لبنان وبنى تحتية لحزب الله

ذكر الجيش الإسرائيلي أنّه "رصد اطلاق عدد من قذائف الهاون وأخرى مضادة للدروع من لبنان نحو مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود".
وزعم أنّ القوات الإسرائيلية تقصف نحو مصادر إطلاق النار وتهاجم بنى تحتية لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية، بحسب ادعائه.
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