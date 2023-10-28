قبلان: كل قواعد الحرب تحت النار وأميركا نمر من ورق ولحظة الفعل الاستراتيجي تقترب

توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ ​أحمد قبلان​، إلى "كل حرّ بهذا العالم"، قائلًا: "رغم الترسانة الأميركية الصهيونية والوحشية غير المسبوقة والعزل الشامل ل​غزة​، وسيل لا نهاية له من آلة حرب الأطلسي، بما في ذلك حاملة الطائرات الأميركية، انهزمت ​إسرائيل​ وتمّ دفن غزوها البري الفعلي والآتي أعظم؛ والآن صورة ​أميركا​ وإسرائيل في قعر الهزيمة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "المنطقة كلها مترابطة، واليد على الزناد، والرسائل المسلحة واضحة، والإمكانات فوق التصور، وإطالة أمد النزاع سيأخذ المنطقة نحو مشهد آخر، وكسر ميزان المنطقة باليد؛ وبحر المتوسط سيشهد أكبر الانتصارات"، مشيرًا إلى أنّ "كل قواعد الحرب تحت النار، وأميركا نمر من ورق، ولحظة الفعل الاستراتيجي تقترب".

وركّز قبلان على أنّ "حاملة الطائرات والبوارج الأطلسية ليست تهديدًا، بل فرصة للصيد. وحذار من ورطة الحرب الشاملة، لأنها ستجرف ​تل أبيب​ وقواعد الحرب الأميركية بكل المنطقة"، مذكّرًا بأنّ "جنرالات تل أبيب منذ اليوم الأول يقولون: ما زلنا على قيد الحياة، لأنّ "​حزب الله​" لم يقرّر سحقنا حتى الآن". وحذّر من أنّ "لحظة التاريخ تنتظر، ونحن المحور الشجاع الذي لا يعرف الهزيمة إن شاء الله".