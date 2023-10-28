"الوطني الحر" اقام بالتعاون مع اتحاد بلديات جبيل ورشة عمل لإقرار خطة متكاملة وعملية لمكافحة النزوح السوري

اقام مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر بالتعاون مع اتحاد بلديات جبيل ورابطة المخاتير ورشة عمل لإقرار خطة متكاملة وعملية لمكافحة النزوح السوري والتدابير الواجب اتخاذها في مبنى الاتحاد في جبيل بحضور النائب سيمون أبي رميا، وعدد من الحضور.

واشار أمين سر مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر سامر موسى الى انه "في العام 2011 بدأت الحرب في سوريا وبدأ معها النزوح السوري الى لبنان، ولكن هذه المرة الثمن يفوق قدرتنا الاقتصادية حيث كلف النزوح حتى الان ما يزيد عن خمسين مليار دولار، ناهيك عن الخطر الأمني والديمغرافي والوجودي"، مؤكدا اننا "نريد للشعب السوري ان يعود بكرامته الى وطنه، وفيما لا نريد الصدام مع الجار الأقرب الينا، يحق لنا التفكير في مصلحة بلدنا".

ولفت الى ان "بعد تآمر المجتمع الدولي وتخاذل الحكومات اللبنانية، لم يعد امامنا الا البلديات والمخاتير، فأنتم حائط الدفاع الأخير الذي يمكن ان يحمي المجتمع انقاذا لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا".

بدوره، ذكر "رئيس رابطة مخاتير جبيل ميشال جبران، ان "النزوح السوري أصبح يمثل خطرا وجوديا على لبنان نظرا لتداعياته الأمنية والاقتصادية والديمغرافية". وأضاف: "لا يمكن للبنان ان يكون الوطن البديل لمن هجر وطنه تحت أي ظرف من الظروف"، مؤكدًا ان "البلديات تقوم مشكورة وضمن الإمكانات المتواضعة المتوافرة لديها بما هو مطلوب منها لتنظيم أوضاع النازحين في نطاق عملها، فيما ينسق المخاتير في البلدات التي لا بلديات فيها مع البلديات لمصلحة بلداتهم وقراهم".

واوضح نائب ريس اتحاد بلديات جبيل خالد صدقة ممثلا رئيس الاتحاد فادي مرتينوس، اننا "نستعرض اليوم خطة عمل طرحها التيار الوطني الحر حول النزوح السوري، وذلك، استكمالا للندوة التي عقدتها رابطة المخاتير بالتعاون مع اتحاد البلديات، والمؤتمر الذي أقامه مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر، والاجتماعات التي عقدها رئيس الاتحاد فادي مرتينوس مع مجلس الاتحاد والتي آلت جميعها الى دراسة أوضاع المدينة والقرى والمشاكل التي نواجهها من جراء النزوح السوري منذ عام 2011 وعليه، فان وجهة نظر الاتحاد تتنطلق من قانون البلديات والنظام الداخلي والأنظمة والقوانين المرعية الاجراء التي ستحدد موقفنا من أي خطة او وثيقة تطرح علينا للمناقشة، لاسيما وان هذه المواضيع الحساسة تمس بجوهر وجودنا ومصير بلدنا وحياة شعبنا. مؤكدا ان الاتحاد يرحب بكل تعاون مع أي فئة او فريق لما فيه مصلحة القضاء والبلد".