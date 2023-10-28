أفادت قناة "المنار"، عن استهداف ثكنة هونين بالصواريخ الموجّهة. كما لفتت إلى أنّ "عددًا من القذائف الاسرائيلية تساقطت على شرق بلدة مركبا".

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": استهداف ثكنة هونين بالصواريخ الموجّهة وقذائف إسرائيلية تساقطت شرقي مركبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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