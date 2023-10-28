قوى الامن عممت صورة مفقودة غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة وادي خالد - عكار

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة ألين أحمد فاضل (من مواليد عام 2004، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 27-10-2023، منزل ذويها الكائن في محلّة وادي خالد - عكار، ولم تعُد لغاية تاريخه.

في هذا الاطارن طلبت من "الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر القبيات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 350001-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات".