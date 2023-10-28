قصف موقع المرج مقابل مركبا والقوات الإسرائيلية تستهدف محيط البستان والضهيرة ويارين وأحراج الناقورة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف موقع المرج الإسرائيلي مقابل مركبا. وفي السياق، أفادت قناة "الجزيرة"، عن قصف مدفعي إسرائيلي في محيط بلدات البستان والضهيرة ويارين بالقطاع الغربي من الجنوب. ولفتت قناة "المنار"، إلى مواصلة القوات الإسرائيلية محاولاتها لإحراق أحراج الناقورة بإلقاء المزيد من القذائف الضوئية.

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