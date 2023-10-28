اشار النائب سعيد الاسمر الى إنَّ "توسّع العمليات العسكرية التي طاولت منذ بعض الوقت مرتفعات جبل صافي في منطقة جزين بغارة معادية، نذير خطير ينبئ بما لا تُحمد عقباه. الله يحمي لبنان جزين وأهلنا".

كانت هذه تفاصيل خبر سعيد الاسمر: توسّع العمليات العسكرية نذير خطير ينبئ بما لا تُحمد عقباه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.