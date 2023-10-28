شكرا لقرائتكم خبر عن بنغلاديش.. مقتل شرطي خلال تظاهرة للمعارضة في دكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دكا - أ ف ب

قُتل شرطي وجرح أكثر من مئة في العاصمة البنغلادشية، السبت، وفق الشرطة، بعد تفريق أكبر تظاهرة نظمت حتى الآن ضد رئيسة الحكومة.

وقال المتحدث باسم شرطة مدينة دكا لوكالة فرانس برس، إن العناصر هم ضحايا «هجمات المعارضة» مضيفاً أن «الشرطي (القتيل) ضُرب في الرأس من جانب نشطاء المعارضة».

وأطلقت الشرطة البنغلادشية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لتفريق حشد كبير من أنصار المعارضة كانوا يتظاهرون ضد رئيسة الحكومة، ما أدى إلى مواجهات عنيفة قتل فيها عشرات الأشخاص خلال ساعات في وسط دكا.

نزل أكثر من 100 ألف من أنصار حزبين معارضين رئيسيين إلى شوارع دكا، السبت، بحسب الشرطة، للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء.

وجرح أكثر من مئة، وفق المتحدث باسم شرطة مدينة دكا، وقال لوكالة فرانس برس: إن «الشرطي (القتيل) ضُرب في الرأس من جانب نشطاء المعارضة».