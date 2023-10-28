شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك يعلن دعم المنظمات الأممية العاملة في غزة بتقنية «ستارلينك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، إنه سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

وأوضح ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»:«ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا التي تقدم المساعدة في غزة».

وأكدت شركة الاتصالات الفلسطينية «جوال»، يوم الجمعة، الإغلاق الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة «بلومبرغ»، في وقت سابق، أن إسرائيل تتفاوض مع شركة «سبيس إكس» للملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لستارلينك خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتجدر الإسارة إلى أن ستارلينك يمكن أن توفر للمستوطنات الإسرائيلية في المناطق الحدودية إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بينما يمكن لإسرائيل في جميع أنحاء غزة تعطيل الوصول ليس فقط إلى الشبكة نفسها، ولكن أيضا إلى خدمات الهاتف.