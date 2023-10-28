شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 21 عاملًا قتلى حريق بمنجم فحم في كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 21 عاملا، على الأقل، حتفهم في حريق اندلع بمنجم للفحم في جمهورية كازاخستان بوسط أسيا.

وقالت شركة أرسيلورميتال، المشغلة للمنجم، إن 23 عاملًا آخرين في عداد المفقودين إثر الحادث الذي وقع في مدينة كاراجاندا.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم نقل 18 شخصًا إلى المستشفيات.

خروج 252 عاملًا

وأضافت الشركة المتعددة الجنسيات إن 208 من أصل 252 عاملًا خرجوا من المنجم.

وشهدت الشركة نفسها حادث مميتًا آخر بأحد مناجمها في أغسطس الماضي، وحملت لجنة حكومية الشركة مسؤولية الحادث.

وأبلغ الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف حكومته بإنهاء الشراكة الاستثمارية مع أرسيلورميتال، وأعرب عن تعازيه لذوي الضحايا.