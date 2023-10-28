شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يرد على مطالبات توفير خدمة ستارلينك في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس الجمعة مطالبات بتوفير خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي التابعة لشركة سبيس إكس، المملوكة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في غزة، لإعادة وصل سكان القطاع بالعالم الخارجي، بعد أن قطع الاحتلال عنهم خدمات الإنرنت بشكل كامل وسط قصف عنيف واجتياح بري.

ورد أخيرًا ماسك على تلك المطالبات، بعد أن انتشر وسم: #starlinkforgaza منذ أمس، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر.

استعداد للمساعدة

قال إيلون ماسك إن Starlink ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة.

وأكد أنهم سوف يدعمون الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا.

وتلقت تلك الاستجابة السريعة إشادات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

ما هي خدمة ستارلينك

ستارلينك هو مشروع إنترنت فضائي يوفر خدمات الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية.

وتوجه الشبكة الفضائية في المقام الأول للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.

وبحسب ما تنقله هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن كريس هول، الخبير التكنولوجي، فإن استخدام الأقمار الصناعية يحل مشكلة توصيل الإنترنت إلى المواقع النائية في الصحاري والجبال، والتي بإمكانها الاستغناء عن الحاجة إلى الكثير من أعمال البنية التحتية، مثل توصيل الكابلات ورفع الأعمدة، بغرض الوصول إلى تلك المناطق".

وتقدم حالياً، ستارلينك خدماتها للناس والشركات في أكثر من 40 دولة، معظمها في الغرب وأستراليا.