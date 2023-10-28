رئيس البعثة الإقليمية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي: الوضع في غزة كارثي بمعنى الكلمة وكل ما هو ممكن أصبح مفقودا والوقود ضمن هذه الأشياء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد “ممادو سو” رئيس البعثة الإقليمية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي، أن الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة أصبح كارثيا بمعنى الكلمة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، عبر قناة “الإخبارية”، أن طلب إسرائيل لسكان غزة بالانتقال من الشمال إلى الجنوب مدعاة للسخرية.

وأوضح أن المستشفيات أصبحت ضحية للنزاع في غزة، لافتا إلى أن عدد كبير من السكان يلجأون للمستشفيات في قطاع غزة بصفتها ملاذا آمنا من القصف الإسرئيلي.

وأفاد بأن كل ما كان ممكنا أصبح الآن مفقودا في قطاع غزة، ومن بينها انقطاع الاتصالات والإنترنت عن القطاع المحاصر.