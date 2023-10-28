مسؤولة الإعلام بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر : سكان غزة يستخدمون وسائل بدائية في ظل انقطاع الاتصالات وعدم القدرة على التواصل مع الإسعاف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت مسؤولة الإعلام بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر “مي الصايغ”، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سواء مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على قطاع غزة.

وأضافت في تصريحات لـ “العربية”، أن سكان غزة يستخدمون وسائل بدائية في ظل انقطاع الاتصالات وعدم القدرة على التواصل مع الإسعاف.

وأشارت إلى أن المستشفيات أصبحت ضحية للنزاع في غزة، لافتا إلى أن عدد كبير من السكان يلجأون للمستشفيات في قطاع غزة بصفتها ملاذا آمنا من القصف الإسرائيلي.

وأوضحت أن قطاع غزة أصبح منقطع عن العالم بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصال والإنترنت.

وأفادت بأن القصف الإسرائيلي خلف آلاف الجرحى والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض.