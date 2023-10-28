كاتب سياسي: المشروع العربي الداعي لحماية مدنيي غزة يؤكد ضرورة هُدنة إنسانية مُستدامة ومتواصلة ورفض تهجير أهالي القطاع وهذا أمر مُلفت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب السياسي “خليل شاهين” أن المشروع العربي الداعي لحماية المدنيين في قطا غزة يؤكد ضرورة فرض هدنة إنسانية مستدامة ومتواصلة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القضية الفلسطينية لا تزال هي القضية المركزية الأولى لدى الدول العربية.

وأوضح أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على المنشآت المدنية والمدنيين في غزة.

وأفاد بأن القصف الإسرائيلي خلف آلاف الجرحى والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض.