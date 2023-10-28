إيلون ماسك يرد على هاشتاغ #starlinkforgaza: «مستعدون لتوصيل الإنترنت إلى غزة»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركته “سبيس إكس” مستعدة لتوصيل الإنترنت إلى “منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة”.

وخدمات “ستارلينك” التي تتضمن “الإنترنت الفضائي” أضحت مطلبا شعبيا لأهالي قطاع غزة وداعميهم من الخارج، حيث دشّن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت وسم #starlinkforgaza لمطالبة إيلون ماسك بمد الخدمة للقطاع عقب قطعها من جانب السلطات الإسرائيلية.

ويلعب الإنترنت دورا هاما في إنقاذ أو انتشال ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ أكثر من 20 يوما.