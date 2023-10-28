روسيا: إسرائيل تسلك طريقا خطيرا نحو التصعيد وتأجيج النزاع

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي، أن إسرائيل تسلك طريقا خطيرا نحو التصعيد وتأجيج النزاع، مشددا على ضرورة وقف الحرب.

وكتب سلوتسكي على "تليجرام": "إسرائيل تسلك طريقا خطيرا نحو التصعيد وتوسيع النزاع... يجب التوقف عن ذلك وتنفيذ القرارات الأممية ابتداء من عام 1947 والجلوس إلى طاولة المفاوضات... لا بد من إنهاء الحرب".

وأضاف أن الموافقة على قرار الدول العربية الذي يدعو إلى الهدنة في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، "نتيجة لتوحيد قوى الأغلبية العالمية وانتصار المنطق السليم والإنسانية".

وتابع: "والأكثر إثارة للاشمئزاز هو موقف الولايات المتحدة التي لم تدعم مشروع الأردن و40 دولة أخرى. واستنادا إلى موقف "الاستثناء الزائف"، فإن إسرائيل التي تحدد موقفها حسب واشنطن، لا ترفض قرار الجمعية العامة فحسب، بل تشكك أيضا في شرعية الأمم المتحدة".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 7415 قتيلا، وأكثر من 20 ألف جريح ونحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.