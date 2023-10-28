تفشي الكوليرا وحمى الضنك في السودان.. الصحة تكشف التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - تٌوفي 122 شخصًا في "السودان"، بسبب الإصابة بالكوليرا وحمى الضنك في الفترة بين 15 يوليو و27 أكتوبر، وفقًا لـ إحصائية وزارة الصحة، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت.

وأفاد تقرير الوزارة عن وفاة 49 شخصًا في السودان، بينهم 33 في ولاية القضارف شرق البلاد، نتيجة الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى تسجيلها 3316 إصابة بالمرض بينها 2152 حالة في القضارف.

كما تُوفي 73 شخصًا، بحسب تقرير الوزارة، نتيجة الاصابة بالكوليرا، معظمهم في القضارف والخرطوم، فيما سجل عدد الإصابات 1059 حالة في ولايات القضارف والخرطوم وجنوب كردفان والجزيرة.

ومُنذ 15 أبريل، أدى النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى سقوط أكثر من تسعة آلاف قتيل، وفق حصيلة للأمم المتحدة، ونزوح نحو ستة ملايين شخص داخل البلاد أو إلى دول مجاورة.

الحرب في السودان:

وتسببت الحرب في السودان بتدمير البنية التحتية المترهلة أساسًا وإقفال 80% من مستشفيات البلاد ودفع الملايين إلى حافة الجوع.

ويحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة.

ويتعرض ملايين الأطفال لأمراض مختلفة، مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا، فيما يواجه النظام الصحي ضغوطًا كبيرة بسبب الهجمات والقتال، حسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وفي وقت سابق، ضربت الكوليرا إسرائيل بعدما رصدت السُلطات الصحية بكتيريا الكوليرا في مخزن للمياه شمالي البلاد، وهو "نتيجة على الأرجح لانتقاله من سوريا المُجاورة"، ووفقًا لجمعية مياه وادي الأردن الإسرائيلية، فإن مياه الخزان المُلوث تستخدم في الري.