وفاة الطفل "أيوب".. قرار جديد من جنح الرمل في محاكمة طبيب التخدير بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أرجأت محكمة جنح أول الرمل في الإسكندرية، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة طبيب التخدير المتسبب في وفاة الطفل أيوب أيمن الذي توفي بعد خضوعه لعملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة وذلك إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل.

كان محامي الطفل أيوب تقدم بطلبات وهي استدعاء الطبيب الشرعي الذي أجرى التشريح وتصريح باستخراج صورة رسمية من المحضر رقم 4949 لسنة 2018 جنح محرم بك والمتهم فيها ذات طبيب التخدير بتسببه بخطأ مهني في وفاة أحد الأشخاص.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل، يفيد بورود بلاغ من والد الطفل أيوب يتهم فيه 3 أطباء بأحد المستشفيات الخاصة بالإهمال ما تسبب في وفاته عقب إجراء عملية جراحية.

وبعد التحقيق في الواقعة وإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية أصدرت قرارا بطلب تقرير الطب الشرعي، وجرى صدور قرار بضبط وإحضار الدكتور "ت.غ" لخضوعه للمحاكمة في القضية التي حملت رقم 2022/23739.

ووفقًا لتقرير وتشخيص الطبيب المعالج، أشار إلى أنه جرى استخراج جسم غريب استنشقه الطفل بالشعيب الأيسر، فيما طالبت أسرة الطفل أيوب أيمن بتشكيل لجنة ثلاثية لإعادة كتابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

وأشارت أسرة الطفل أيوب، إلى أن ابنها كان مصابا بدور برد وسعال، واشتبه الطبيب المعالج في إصابته بجسم صلب في الرئة، تسبب في انسداد مجرى التنفس، وطالب بسرعة إجراء جراحة لاستئصال هذا الجسم إلا أنه توفي داخل غرفة العمليات.