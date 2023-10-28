السعودية: التوغل البري الإسرائيلي في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أكدت السعودية، اليوم السبت، أن العمليات البرية للاحتلال الإسرائيلي في غزة انتهاك صارخ ومخالفة للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي الوقف الفوري لهذه العملية العسكرية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم، "إنها تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع".

وأضافت " إن السعودية إذ تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، لتشير إلى أنها تحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم الأمني الإقليمي والدولي".

ودعت السعودية "المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر أمس الجمعة وحقناً لدماء الأبرياء، وحفاظا على البنى التحتية والمصالح الحيوية، واحتراما للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة دون عوائق".