محافظ جنوب سيناء يبحث زيادة السياحية الواردة من إيطاليا إلى شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مع "أوجينيو برياتوني" المستثمر الإيطالي، وعمرو السروجي، مدير العلاقات العامة، والمستشار وليد زكريا، الممثل القانون، لبحث سبل تنشيط السياحة، وزيادة الجذب السياحي في مدينة شرم الشيخ.

تناول اللقاء سبل زيادة المجموعات السياحية الواردة من إيطاليا إلى شرم الشيخ، و مناقشة كافة الاقتراحات والآليات التي يجب تنفيذها على أرض الواقع لزيادة السياحة الإيطالية.

ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة دعم كافة السبل لزيادة المجموعات السياحية والطيران الإيطالي لمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا على دعمه لتنشيط السياحة والمستثمرين للعمل بمدينة السلام.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.