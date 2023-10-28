تذليل العقبات أمام الإنتاج المحلي.. إشادة برلمانية بكلمة السيسي بالمعرض الدولي للصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، اليوم السبت، تمثل أهمية كبيرة، مؤكدًا أنها حملت عددًا من الرسائل التي تهم الشعب المصري والمنطقة العربية والمجتمع الدولي أيضًا.

ورأى الحصري، في تصريحات أدلى بها اليوم، أن أهم رسالة في كلمة الرئيس هي طمأنة المصريين وتأكيد قوة الدولة المصرية، وأنها لا تُمس؛ بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم، وبسبب سياساتها البعيدة عن الخيانة والغدر والمصالح الخاصة.

وأشاد النائب بتأكيد الرئيس السيسي ما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية لهم، وإيقاف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة يمكن خلالها إعادة تقييم الأوضاع والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يحمي الحقوق الشرعية للفلسطينيين.

وثمَّن رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب رسالةَ الرئيس السيسي للمصريبن ودعوته لهم بالعمل والإنتاج، وإعلانه تقديم دعم وتسهيلات للمنتجين والمصنعين، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد حرص الرئيس السيسي على تذليل أية عقبات تواجه خطة الدولة في التوسع في الإنتاج والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي.