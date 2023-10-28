غيوم تغطي السماء.. أمطار تضرب سانت كاترين ورفع حالة الطوارئ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، تقلبات مفاجئة في حالة الطقس، وتساقط أمطار متوسطة على كافة أنحاء المدينة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة تداعيات حالة الطقس.

وقال علي عبد البصير، نائب رئيس المدينة، إن حالة الطقس شهدت تغيرات مفاجئة حيث تلبدت السماء بالغيوم، وأعقبها تساقط أمطار خفيفة على المدينة فقط، وبعد ذلك بدأت الأمطار في الزيادة على كافة أنحاء المدينة والوديان التابعة لها، ومن المتوقع أن تزداد مع حلول الليل.

وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الأمطار مازالت متوسطة، ولم يجري غلق أي من الطرق الدولية التي تربط المدينة بالمدن الأخرى، وجرى تعزيز الوحدة المحلية بعددًا من المعدات الثقيلة تحسبًا لحدوث السيول التي تحدث نتيجة لتجمعات مياه الأمطار على قمم الجبال وسقوطها على هيئة شلالات مياه جارفة.

وأوضح أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات المعنية، لافتًا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع تساقط أمطار على المدينة تزداد حدتها خلال الفترة المقبلة، لذا جرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات حالة الطقس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.