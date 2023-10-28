إبلاغ دوق إسباني بتقصير اسم ابنته

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أُبلغ الدوق الإسباني فرناندو فيتز- جيمس ستيوارت إنه لا يستطيع تسمية ابنته بما يريد لأن اسمها طويل جدًا حسب قانون الأسماء والألقاب.

وقام دوق هويسكار السابع عشر وزوجته صوفيا بالازويلو مؤخرًا بتعميد طفلتهما الثانية "صوفيا فرناندا دولوريس كايتانا تيريزا أنجيلا دي لا كروز ميكايلا ديل سانتيسيمو ساكرامنتو ديل بيربيتو سوكورو دي لا سانتيسيما ترينيداد إي دي تودوس لوس سانتوس".

وقالت تقارير إنه تم إبلاغ الأرستقراطي الإسباني، وهو سليل مباشر للملك جيمس الثاني ملك إنكلترا، أن قواعد التسجيل تنص على أن الاسم الذي يطلق على الطفل يجب ألا يتجاوز أكثر من "اسم مركب واحد" و"اسمين بسيطين".

وحسب المادة الثانية من قانون الأسماء والألقاب وترتيبهما المنشور في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية، فإنه في تسجيل اسم الطفل "لا يجوز تسجيل أكثر من اسم مركب واحد، ولا أكثر من اسمين بسيطين".

وحسبما ذكرت صحيفة (الباييس) الإسبانية، فإن اسم الطفلة كان تكريماً لدوقة ألبا المتوفاة وأفراد الأسرة الآخرين والولاءات الدينية. أما الاسم الأول، صوفيا، على سبيل المثال، تم اختياره تكريمًا لوالدتها وجدتها، صوفيا باروسو، والثاني، فرناندا، تكريمًا لوالدها، دوق هويسكار، وكذلك عمها الأكبر، فرناندو مارتينيز إيروجو، ماركيز سان فيسنتي ديل باركو.

مركز إشبيلية

وتم حفل إجراء المعمودية في سان رومان في المركز التاريخي لإشبيلية في 7 أكتوبر، وتلاها عشاء في حدائق قصر دويناس.

وكان كان هذا هو المكان الذي تم فيه أيضًا تعميد ابنة الدوق الأولى في عام 2021. حضر العديد من الضيوف المعمودية، بما في ذلك ماتيلدا سوليس، جدة الفتيات، وخورخي روخاس، صديق الطفولة المقرب للدوق، وارتدت صوفيا أيضًا تنورة المعمودية التي استخدمها والدها وشقيقتها.

والدوق هو واحد من ثمانية أحفاد لدوقة ألبا الراحلة، المعروفة بأنها أغنى امرأة في إسبانيا.

وكانت الدوقة الراحلة، ماريا ديل روزاريو كايتانا ألفونسا فيكتوريا يوجينيا فرانسيسكا فيتز-جيمس ستيوارت إي دي سيلفا، الشخص الأكثر لقبًا في العالم، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.