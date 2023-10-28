وزير الخارجية الإسرائيلي: أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا لإعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، "أنني أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا لإعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية".
ويأتي ذلك، بعد تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هام فيه تل أبيب على حربها في قطاع غزة، وأعلن أنّ بلاده تقوم "بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم"، مؤكدًا أنّ "إسرائيل بدون دعم الدول الغربية لن تصمد لثلاثة أيام".
وسأل أردوغان: "كيف أتت إسرائيل إلى المنطقة؟"، مشيرًا إلى أنها دولة إحتلال وأن الغرب مدين لها لكن تركيا ليست كذلك، مشددًا على أنّ "حركة حماس ليست إرهابية".
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