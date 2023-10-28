رعد: علينا واجب تحرير بقية أرضنا وننتهز الفرصة الملائمة من أجل أن نحقق هذا الهدف

شدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، على "وجوب أن نحرر الأرض التي يحتلها العدو الإسرائيلي، علماً أننا قد حررنا القسم الأكبر من أرضنا، وعلينا واجب تحرير بقية أرضنا، ونحن نختار التوقيت والشكل والمضمون والأسلوب والأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وهذه القضية يجب أن تكون حاضرة، ولا أحد يستعجلنا، فنحن نعمل لتحقيق هذا الهدف، وننتهز الفرصة الملائمة من أجل أن نحقق هذا الهدف".

كلام النائب رعد جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لابراهيم قشمر في حسينية بلدة ديركيفا الجنوبية.

وتوجّه النائب رعد للذين يبحثون عن ماذا يريد أن يفعل حزب الله بالسؤال: "ما الذي يمنع العدو أن يستبح أطفالنا ونساءنا وبيوتنا ومناطقنا طالما أنه استباح أرواح الأبرياء والأطفال والنساء في غزة؟، أوليس من البديهي أن نكون متيقظين وجاهزين وأن يتوحّد اللبنانيون معاً من أجل أن نواجه جنون هذا العدو الذي يفكر ويمارس بهذه الطريقة؟".

وقال النائب رعد: "لقد وصلنا خلال مواجهتنا مع العدو خلال السنوات الماضية إلى إرساء معادلات وقواعد اشتباك، وبالتالي، ينبغي لهذا العدو أن لا يتجاوز هذه القواعد في التعامل مع ساحتنا، لأن أي إخلال منه بتجاوز هذه القواعد، سيلقى منا ما يلقاه من مواجهة وقتال".

واعتبر أنّ "من يبرر للإسرائيلي بأن ما يفعله في غزة هو دفاع عن النفس، فهو أكثر وحشية وهمجية منه، بل هو السقوط المريع لكل الوهم والأكذوبة عن الحضارة الغربية وحفظها وحمايتها لحقوق الإنسان".

وذكر رعد أنّ "الحقيقة التي نؤكد وضوحها، هي أن الجيش الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة ليسوا إلاّ فرقة في الجيش الأميركي أو الغربي، فهذا الجيش متوضع في منطقتنا احتلالاً، وهو ليس إلا ثكنة متقدمة للأميركيين والغربيين من أجل أن يكون رأس جسر ومحطة إنزال لقواتهم حتى تقهر شعوبنا، وتستذل دولنا، وتفرض سياساتهم علينا، وتتحكم بمصيرنا".