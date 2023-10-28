"اليونيفيل" أكّدت إصابة مقرّها العام في جنوب لبنان بقذيفة

أكّد المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أنّ مقر "اليونيفيل" العام في جنوب لبنان أصيب بقذيفة.
وذكر المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في تصريح لوكالة فرانس برس أنّ "قذيفة سقطت داخل المقر ويجري التحقق من مصدرها"، مشيراً إلى وقوع بعض الأضرار من دون إصابات.
وأفاد مصدر عسكري لبناني فرانس برس بأنّ "قذيفة إسرائيلية خرقت السور الاسمنتي" المحيط بمقر اليونيفيل في بلدة الناقورة الحدودية.
وهذه المرة الثانية التي تطال فيها قذيفة مقر اليونيفيل خلال التصعيد الأخير في المنطقة الجنوبية اللبنانية.
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