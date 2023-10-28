بوريل دعا إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في غزة: قُتل العديد من المدنيين وهذا يخالف القانون الدولي

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي.

وذكر بوريل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنّ "غزة مقطوعة تمامًا عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها. الأونروا تحذر من وضع سكان غزة اليائس بدون كهرباء ولا طعام ولا ماء".

ولفت إلى أنّ "قتل عدد هائل من المدنيين بمن فيهم أطفال. هذا مخالف للقانون الإنساني الدولي"، مؤكدًا أنّ "ثمة حاجة ملحة إلى هدنة في الأعمال الحربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية".