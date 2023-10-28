تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة وإطلاق صواريخ من القطاع وسقوط قذيفة في شرق تل أبيب

تجددت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، بينما أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية من القطاع. وفي السياق، سقطت قذيفة صاروخية في كريات أونو شرق تل أبيب، بعد أن سمعت صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى وعسقلان.

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