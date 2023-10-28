أبو عبيدة حذّر "العدو من هزيمة أكبر مما يتوقع": عدد أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون من الأسرى

أكّد الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أنّ "ما عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر إلا لألم عظيم يتجرّعه".

ولفت، في خطاب بثّته قناة "الأقصى" التابعة لحركة "حماس"، إلى "أننا نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميًا إننا لا نزال في انتظاره"، معلنًا "أننا سنُذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف"، مؤكدًا أنّ "زمن انكسار الصهيونة قد بدأ".

وشدد على أنّ "زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى".

إلى ذلك، لفت إلى "أننا نجدد دعوتنا لشرفاء الأمّة أن يعتبروا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الأمة"، مشيرًا إلى "أنني أقول لزعماء أمتنا العربية هل وصل بكم العجز إلى أنكم لا تستطيعون تحريك المساعدات؟".

وكشف أبو عبيدة أنّ "اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل وقصفه الوحشي أدى إلى مقتل نحو 50 منهم حتى الآن"، معلنًا أنّ "العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى".

وأفاد أبو عبيدة بأنّه "إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضًا".

وفي كلمته، لفت إلى "أننا : رأينا نصر الله يتجلى ونحن نقتحم حصون العدو في السابع من تشرين الأول وهي تتهاوى امامنا كبيت العنكبوت"، و"رأينا نصر الله ومجاهد واحد من مقاتلينا يدمر 3 آليات ويقتل ويصيب من فيها ويفر العدو من أمامه وكأنه يفر من أمام جيش وليس مقاتل واحد".