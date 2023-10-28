عناية عز الدين وناصر ياسين بحثا في آلية وصول المساعدات اللازمة الى كل النازحين

طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين بـ"إيجاد الآليات التي تضمن وصول المساعدات اللازمة الى كل النازحين من القرى الحدودية بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، وبخاصة النازحين الى بيوت ضيافة في قرى منطقة صور"، مشيرة الى ان "معظم هؤلاء لم يتم حتى الان تسجيلهم ضمن اللوائح التي يتم اعدادها، مما يصعب ايصال المساعدات لهم لاحقا" .

ولفتت عز الدين الى أن "وحدة إدارة الكوارث تمّ تفعيل عملها منذ اليوم الاول، وأن النموذج الذي يتم اتباعه يصلح لإعتماده كنموذج في مختلف المناطق اللبنانية".

واشارت خلال اجتماع عقد في مقر وحدة الكوارث في اتحاد بلديات صور، الى ان "الجهود تبذل من قبل كل الفرق العاملة وذات الصلة، لتقديم لائحة بكل الحاجات الغذائية والطبية والوقائية ومستلزمات الأطفال وغيرها من الحاجات الملحّة للنازحين، على ان تقوم المنظمات الدولية بتقدير مدى مساهمتها من المساعدات ضمن خطة الجهوزية والاستجابة التي تضعها الحكومة اللبنانية".

بدوره، أكّد الوزير ناصر ياسين أنه "تم وضع أطر تنسيقية ضمن خطة الطوارئ مع فريق من كل المنظمات الدولية وبالتعاون مع كل الوزارات والقطاعات المعنية، وسوف يتم التركيز على 10 قطاعات أساسية لها علاقة بالصحة والغذاء والأمور الأخرى". ورأى أن "عمل اتحاد بلديات صور مع وحدة إدارة الكوارث، يشكل مثالاً حقيقياً لكيفية العمل، ولكن ينقص الكثير للتعاطي مع تداعيات العدوان الإسرائيلي، خصوصاً في ظل ازدياد أعداد النازحين". واوضح أنه "تمت مناقشة جميع المواضيع بشكل مفصل، "ولا بد من تنفيذ العمل الحكومي على الصعيد المحلي عبر اتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين".