سكاف التقى البخاري: علينا كلبنانيين أن نكون حذرين جداً من أي دفع ⁧‫اسرائيلي‬⁩ نحو تفجير ⁧‫الجبهة الجنوبية

اعتبر النائب غسان سكاف، ‏بعد لقائه ⁧‫السفير السعودي‬⁩ وليد البخاري، أنه "علينا كلبنانيين أن نكون حذرين جداً من أي دفع ⁧‫اسرائيلي‬⁩ نحو تفجير ⁧‫الجبهة الجنوبية‬⁩ لأن ذلك سيؤدي الى الموت السريع للبنان".

واشار الى ان "أما حالة الاستنزاف التي سنعيش تحت وطأتها لو لم تُفجَر جبهة الجنوب فستكون بمثابة الموت البطيء للبنان الضعيف في ظل استمرار تحلل المؤسسات"، لافتا الى انه "يبدو أن إرادة الحرب انتقلت من يد اللاعبين ⁧‫المحليين‬⁩ الى يد اللاعبين ⁧‫الدوليين‬⁩ أي من المستوى ⁧‫الاستراتيجي‬⁩ الى المستوى ⁧‫الجيوسياسي،‬⁩ والرهان على تغييرات في المنطقة تؤدي الى تعديل ⁧‫موازين القوى‬⁩ الداخلية سيأتي متأخراً جداً وعلى اشلاء ⁧‫لبنان‬⁩".