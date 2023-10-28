شكرا لقرائتكم خبر عن مدون إماراتي وراء قرار ماسك تزويد المؤسسات الأممية في غزة بالإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في سلسلة من التغريدات والردود المتعلقة بالأوضاع الراهنة في غزة عبر منصة «إكس»، وذلك بعد القصف الإسرائيلي غير المسبوق وقطع شبكات الاتصال والإنترنت عن مناطق واسعة هناك، حثّ المدون الإماراتي حمد الماجدي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة «سبيس إكس» لتقنيات الفضاء، تزويد غزة بخدمات الإنترنت من خلال أقمار ستارلينك الصناعية التي تديرها شركته.

وقال حمد (@HamadAlMajidi) الذي يتابعه أكثر من 100 ألف متابع على «إكس»: «لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فرق تقود الجهود الإنسانية في غزة، فقدت جميعها الاتصال بالعالم الخارجي، من ضمنها فرق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديره أخيم شتاينر. وهناك أيضاً فريق من متطوعي الأمم المتحدة ومديره التنفيذي تويلي كوربانوف. بالإضافة إلى فرق متعددة تابعة لليونيسيف تعمل في غزة»، مضيفاً: «سيكون هؤلاء سعداء جداً إذا اعتبرت أن رسالتي هذه بمثابة طلب رسمي يتقدمون به نيابة عن فرق الأمم المتحدة الأخرى لتأمين محطات واتصالات ستارلينك».

وختم حمد رسالته لماسك بالقول: «الأمر لا يتعلق حتى بحرية التعبير، بل بالبقاء على قيد الحياة في هذه المرحلة».

ورد ماسك على رسالة حمد: «سوف ندعم فرق الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة المعترف بها دولياً».

الصورة

وكانت الناشطة والطبيبة أنستازيا ماريا لوبيز، أول من بادر بالطلب من ماسك التدخل وتأمين الإنترنت من خلال شركته «سبيس إكس». وقالت لوبيز: «عزيزي إيلون ماسك.. غزة تتعرض للقصف، وتم قطع الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية. إنهم بحاجة إلى ستار لينك على الفور».