شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين توقف 600 شخص في عملية لمكافحة الاتجار بالبشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا - (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الفلبينية، السبت، توقيف نحو 600 شخص، خلال مداهمة مبنى في مانيلا، يشتبه في أنه يستغل لتهريب البشر والاستغلال والاحتيال عبر الإنترنت.

وقالت اللجنة الرئاسية لمكافحة الجريمة المنظمة في بيان، إن صينيين وكوريين وفيتناميين وفلبينيين كانوا في هذا المجمع الذي يضم صالة للتدليك ومطعماً.

وصرّح وزير العدل كريسبين ريمولا للصحفيين، بأن الشرطة بدأت باستجواب 598 موقوفاً، لتحديد ما إذا كانوا ضحايا أو مشتبهاً فيهم.

وأضاف: «إنها عملية واسعة النطاق تدر أموالاً كبيرة وتجني الأموال من خلال الاتجار بالبشر».

وتثير عمليات الاحتيال عبر الإنترنت قلقاً متزايداً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث غالباً ما تتضمن ضحايا للاتجار بالبشر، يتم إجبارهم على الانخراط في أنشطة غير قانونية.

وأضاف بيان اللجنة الرئاسية أنه خلال عملية التفتيش، زعم صينيان على الأقل أنهما محتجزان رغماً عنهما، وظهرت عليهما «آثار تعذيب».

وقال أحدهما إنه خُطف وبيع بمبلغ 500 ألف بيزو (8800 دولار)، وقال الآخر إنه احتُجز لمدة عام وأجبر على العمل 15 ساعة يومياً.

وتم الاتصال بالسفارة الصينية لمحاولة التعرف إلى تسعة صينيين يشتبه في أنهم أشرفوا على محل حاز رخصة إدارة موقع ألعاب عبر الإنترنت.

وطلبت الشرطة من القضاء الإذن بفحص أجهزة الكمبيوتر الموجودة، والتي يشتبه في استغلالها لإدارة عمليات احتيال تشمل عملات مشفرة.

وفي حزيران/يونيو، أوقف أكثر من 2700 شخص خلال عملية في عدة مبانٍ بمانيلا، حيث تم دفع أموال لضحايا محتملين للاتجار بالبشر لاستقطاب رواد لمواقع ألعاب عبر الإنترنت.