شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع إسرائيل: الحرب مع حماس في غزة «دخلت مرحلة جديدة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل أبيب - (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، أن الحرب مع حماس في غزة «دخلت مرحلة جديدة»، بعد ليلة من القصف الكثيف للقطاع المحاصر والاشتباكات على الأرض مع عناصر الحركة.

وقال غالانت في مقطع مصور نشره مكتبه «لقد دخلنا مرحلة جديدة في الحرب. الليلة الماضية (الجمعة) اهتزت الأرض في غزة».

وأضاف «لقد هاجمنا مواقع فوق الأرض وتحت الأرض. سنبقى أقوياء ودقيقين وسنطارد كل عناصر حماس».

وتابع «التعليمات للقوات واضحة، مواصلة جهودها لكشف عناصر حماس والقضاء عليهم، بمن فيهم القادة والأفراد الناشطون على حد سواء، والعمل سيستمر حتى صدور أمر جديد».

وجاءت تصريحات وزير الدفاع في ختام تقييم للوضع العملاني مع كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وركزت المناقشة على التحركات العسكرية وحالة الرهائن والقضايا الإنسانية.

وفي اليوم الثاني والعشرين للنزاع الذي أوقع آلاف القتلى، بات قطاع غزة المحاصر من إسرائيل، والذي يسكنه نحو 2,4 مليون نسمة، مقطوعاً عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الإنترنت.

ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر رداً على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1400 شخص، تقول السلطات إن معظمهم من المدنيين.

وخطفت عناصر حماس عشرات الأشخاص واقتادوهم إلى غزة، وحدّدت السلطات الإسرائيلية هويات 229 محتجزاً في القطاع، وفق أحدث حصيلة نشرها الجيش، الجمعة.

وقُتل في قطاع غزة أكثر من 7703 أشخاص، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 3500 طفل، بحسب سلطات الصحة في قطاع غزة.