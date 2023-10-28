أهالي المحتجزين لدى "حماس" يهددون جكومة الاحتلال بالتصعيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن أهالي المحتجزين لدى حركة حماس بقطاع غزة هددوا بالتصعيد إلى لم يلتقوا بوزير الدفاع أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم.

فقد ذكر موقع واللا العبري أنه "بعدما قال وزير الدفاع يوآف غالانت إنه سيلتقي بعائلات المحتجزين في غزة يوم غد (الأحد)، أعلن ذوي المحتجزين أنهم يرفضون أن يتأخر اللقاء عن مساء اليوم (السبت)".

وهدد ذوو المحتجزين بالاحتشاد أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب "بانتظار أن يأتي نتنياهو وغالانت ويحملان إجابات واضحة حول كيفية إعادة الأسرى إلى ديارهم بأمان".

كذلك قالت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن أهالي الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس يهددون بالتصعيد إذا لم يلتقوا مع المجلس الوزاري المصغر.

وكانت جماعة ضغط تمثل عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس عبرت عن قلق العائلات على المحتجزين تفاقم منذ كثف الجيش هجماته البرية داخل الأراضي الفلسطينية.

وقال منتدى عائلات المحتجزين والمفقودين في بيان "هذه الليلة كانت الأصعب على الإطلاق، على خلفية العملية الكبيرة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأضاف أن المحتجزين معرضون لنفس القصف العنيف مثل السكان الفلسطينيين وأن عائلاتهم تعاني من "القلق وخيبة الأمل" لأن الغزو البري الإسرائيلي الذي طال انتظاره سيعرضهم لمزيد من الخطر.

يشار إلى أن حماس احتجزت أكثر من 220 إسرائيليا، بينهم جنود وأشخاص يحملون جنسيات أخرى، ونقلتهم إلى غزة خلال هجومها الكبير في السابع من أكتوبر الجاري.

وأفرجت حماس حتى الآن عن 4 منهم، وقالت يوم الخميس إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل 50 آخرين.

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