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"أنا محترمة جدًا".. تفاصيل اتهام منى فاروق لشاب بالتعدي عليها في مول شهير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في اتهام الفنانة لشاب بالتعدي عليها بالسب والقذف أثناء خروجها من أحد المولات الشهيرة في الشيخ زايد، وردها عليه قائلة: "أنا محترمة جدًا".

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان الذي حددته الفنانة أثناء تعرضها للسب والقذف؛ لبيان حقيقة الواقعة وسبب الخلاف.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الفنانة أشارت إلى تضررها من شاب في مول شهير وذلك لتعرضه لها بالسب والقذف، وأضافت أنها فوجئت أول أمس الخميس وأثناء تواجدها بمول شهير، تعرض أحد الشباب المتواجدين بالمول لها محاولًا استيقافها، إلا أنها رفضت فسار خلفها مستقلا سيارة، وتعدى عليها بالسب والقذف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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