أساسيات ومناهج الإخراج في مسرح الطفل ضمن ورشة مخرجي النوادي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

استمرت اليوم السبت فعاليات الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذه بقصر السينما بجاردن سيتي.

وعقدت محاضرة بعنوان "أساسيات ومناهج الإخراج في مسرح الطفل" للمخرج المسرحي محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، الذى أوضح مفهوم الديكور التجريدي المستخدم في بعض النصوص، مشيرا أن مسرح الطفل خيال بلا حدود.

وأكد "حجاج" أن هناك فروقا بين نصوص الطفل ونصوص الكبار، لاعتماد نصوص الطفل على عدة ركائز مهمة مثل توحيد القضية والهدف الذى يسعى العرض لتوصيله، حيث إنه لا يحتمل الزخم الذي تقدمه نصوص الكبار، بالإضافة للغة المستخدمة في العرض، وكذلك الممثلين والحوار ومدته والديكور.

وعن عناصر العرض المسرحي، ذكر "حجاج" النص، والممثل، الجمهور، المخرج، وأكد أن مسرح الطفل مهمته توصيل المعلومة من خلال الصورة بكافة عناصرها، والاعتماد على عناصر الإبهار لتوصيل رسالة تؤثر على سلوك الطفل وأفكاره.

الورشة التدريبية لمخرجي نوادى مسرح الطفل تنظمها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وتأتي ضمن خطط عمل الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وقد بدأت فعالياتها الأسبوع الماضي وتختتم مساء غد الأحد 29 أكتوبر. ويقدم فعالياتها مجموعة من المتخصصين في فنون مسرح الطفل، وتشمل تدريب 24 مخرجا مسرحيا للطفل من مختلف الأقاليم الثقافية، بهدف صقل الخبرات وإعداد كوادر إخراجية ذات رؤية فنية يسهل تطبيقها لإنتاج أعمال فنية مميزة.