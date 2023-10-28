جيش الاحتلال: نواصل توسيع العمليات البرية عبر قوات مشتركة من المدرعات والمشاة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، توسيع العمليات البرية في قطاع غزة عبر قوات قتالية مشتركة من أسلحة المدرعات والمشاة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أعلن اليوم السبت، أن جيش الاحتلال مستمر في حربه على قطاع غزة حتى صدور أوامر جديدة.

وقال إن القوات الإسرائيلية تجاوزت مرحلة هامة في الحرب ضد حماس مع مهاجمة أهداف فوق الأرض وتحتها.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل غارات مكثفة على منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة.

وهاجم الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الليلة الماضية عن طريق الجو والبر والبحر في موجة قصف هي الأعنف في تاريخ قطاع غزة، زامن ذلك قطع كل وسائل الاتصال والإنترنت داخل القطاع مما عرقل وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين في مناطق القصف.