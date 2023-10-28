باحث سياسي: دخول حزب الله في الحرب يعني هزيمته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن إسرائيل تدرك أن الاجتياح البري يؤتي بثمار ونتائج أكثر مما تم في القصف الجوي.

وتابع محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن جيش الاحتلال استخدم كافة الطاقات الإسرائيلية من التسليح في الحرب على غزة.

وأكد العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن جيش الاحتلال استخدم القنابل الفراغية والتي هدفت إلى تدمير أنفاق المقاومة التي يتم إطلاق الصواريخ منها.

وأشار إلى أن ليلة أمس كانت من أسوأ الليالي على قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، ومع ذلك لا زالت صواريخ المقاومة تسقط في تل أبيب حتى الآن وتوقع قتلى.

واستطرد: تصريحات الحرس الثوري الإيراني تأتي من باب العجز، لأن بإمكانه إعطاء أوامره لحزب الله، ولكن هناك انتقاد داخلي في إيران بسبب دفع الأموال لحزب الله.

واختتم العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن دخول حزب الله في الحرب يعني هزيمته، لافتقاده عنصر المفاجأة، حيث إن إسرائيل دفعت بـ 200 ألف جندي إلى الحدود تحسبا لأي عملية عسكرية من جنوب لبنان.