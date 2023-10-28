بوابة الجحيم تفتح السابعة صباحًا.. شهود عيان يروون كيف بدأت "محرقة صحراوي الإسكندرية" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عامر ومحمد البدري وأحمد نصرة:

روى شهود عيان تفاصيل بداية الحادث المروع على طريق الإسكندرية الصحراوي في نطاق محافظة البحيرة صباح اليوم السبت، والذي أسفر عن مصرع 34 شخصًا، وإصابة 60 آخرين وتفحم 22 سيارة ومركبة.

بوابة الجحيم تفتح السابعة صباحًا

كشف شهود عيان، حسب روايتهم لموقع الخليج 365، كيف بدأت تفاصيل الحادث المروع، موضحين أنه في حوالي الساعة السابعة صباح اليوم السبت، عند الكيلو 134 اتجاه القاهرة، أمام قرية الشجاعة، على طريق "الإسكندرية / القاهرة" الصحراوي، حدث تسرب للزيت من إحدى السيارات على الطريق.

وأفاد شهود العيان أن النيران بدأت في الاشتعال، متابعين: "ما زاد الأمر سوءًا وتسبب في تحول المشهد إلى ما يشبه بوابة الجحيم، أن الطريق يشهد سير المركبات بسرعة عالية، وهو ما تسبب في تصادم عدد كبير من السيارات، وصل إلى 22 سيارة".

وأشار شهود عيان إلى أن الطريق في تلك الساعة كانت توجد به شبورة مائية، وتتابع تصادم السيارات في لحظات معدودة، وتعالت ألسنة اللهب والدخان الأسود في سماء المنطقة.

بلاغ إلى قوات الشرطة

على الجانب الآخر تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق "الإسكندرية" الصحراوي بالكيلو 134 اتجاه القاهرة، وانتقلت قيادات وضباط مديرية أمن البحيرة والإدارة العامة للمرور إلى موقع البلاغ.

الدفع بـ40 سيارة إسعاف

وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة، الدكتور هاني جميعة، قال إنه جرى الدفع بنحو 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث المروع في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة، لنجدة المصابين.

وأضاف هاني جميعة، أن سيارات مرفق الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة لهم.

جثث يصعب التعرف عليها

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن عددًا من ضحايا حادث الطريق الصحراوي تفحمت جثثهم بطريقة يصعب معها الاستدلال على هوياتهم سوى من خلال الحمض النووي، لافتًا إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 34 شخصًا، فضلًا عن إصابة 60 شخصًا آخرين.

في السياق قال وكيل صحة البحيرة إن بعض المصابين إصاباتهم طفيفة، وبدأوا في مغادرة مستشفى النوبارية ومستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون بينما توجد حالات أخرى حرجة.

اقرأ أيضًا..

جثث متفحمة يصعب تحديد هويتها.. صحة البحيرة تكشف الحصيلة النهائية لضحايا حادث الصحراوي

رحلة لم تصل.. تفحم أتوبيس مدرسة في حادث صحراوي الإسكندرية- فيديو وصور

جحيم على صحراوي الإسكندرية.. ماذا حدث في "محرقة الكيلو 134" (التفاصيل الكاملة)

محرقة سيارات.. اللقطات الأولى من حادث الطريق الصحراوي بوادي النطرون- صور وفيديو

32 جثة و57 مصابًا.. تزايد ضحايا حادث صحراوي البحيرة

السيارات تفحمت وأعمدة الدخان غطت السماء.. ماذا حدث على صحراوي البحيرة؟ - فيديو وصور

أسطول من سيارات الإسعاف.. ننشر أسماء المصابين في حادث صحراوي البحيرة

مصدر: حادث صحراوي البحيرة أسفر عن تفحم 22 سيارة

محرقة لـ 22 سيارة وعشرات الوفيات.. الكشف عن سبب حادث صحراوي الإسكندرية- صور

اسم على مسمى.. جدعنة أهالي قرية الشجاعة في مواجهة جحيم الصحراوي- صور

6 وفيات و55 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث صحراوي البحيرة

التضامن: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

مصدر: 32 حالة وفاة في حادث "صحراوي الإسكندرية" المروع

مصدر أمني: 57 مصابًا في حادث "صحراوي الإسكندرية" المروع

"جحيم الصحراوي" الصحة تعلن حصيلة ضحايا حادث تصادم وادي النطرون