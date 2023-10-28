شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستئناف" تقرر زيادة نفقة الحاضنة من 1800 إلى 12 ألف جنيه.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لإنصاف الحاضنات.. الإستئناف تقرر زيادة نفقة الحاضنة من 1800 جنيه لـ 12 ألف جنيه"، استعرض خلاله حكما نهائيا فريدا من نوعه، يهم الحاضنات، بإلغاء حكم أول درجة القاضي بنفقة 1800 جنيه للصغار الثلاثة، والقضاء مجددا بزيادة النفقة وإلزام "الأب" بسداد نفقة تقدر بـ 12 ألف جنيه، بما يتناسب مع دخل وراتب الوالد الذى يعمل طبيبا بإحدى دول الخليج، وبما يتماشى مع احتياجات الصغار الثلاثة وغلاء المعيشة، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 17872 لسنة 74 قضائية استئناف عالى المنصورة.

وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم واهتداء به، وكانت المستأنفة تنازع في مقدرا النفقة وبدل فرش وغطاء المقضى بهما للصغار من حيث عدم كفايتهما لحاجتهما الضرورية ولا تضمن لهما معيشة كريمة كأقرانهما، وكان الثابت للمحكمة أن الحكم المستأنف قد أقيم على أسباب صحيحة وأسانيد سائغة تكفى لحمله إلا أن تقديره لمبالغ النفقة جاء قاصرا قصورا كبيرا ولا يتناسب مع حالة المستأنف ضده المادية الثابتة بالأوراق ولا يتماشى مع غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بشان مبلغ النفقة للصغار وجعل النفقة مبلغ 12 ألف جنيها شهريا، وإليكم التفاصيل كاملة:

لإنصاف الحاضنات.. محكمة أول درجة تقضى للحاضنة بنفقة 1800 جنيه شهريا لصغارها الثلاثة.. وتستأنف الحكم لإلغاءه وتطالب زيادة النفقة بما يتناسب مع دخل والدهم.. والإستئناف تستجيب بزيادة تقدر بـ12 ألف جنيه شهريا



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